Reino Unido niega el ingreso de Kanye West al país: Rapero iba a encabezar un festival

El Gobierno británico bloqueó el permiso de viaje del rapero estadounidense Kanye West al Reino Unido por sus pasadas declaraciones de tono antisemita, según confirmaron este martes fuentes gubernamentales a la cadena BBC.

La decisión de vetar la entrada al país al artista, que iba a actuar en julio en el festival Wireless de Londres -ahora cancelado tras conocerse la noticia-, se basó oficialmente en que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público", según precisó el Ministerio del Interior británico a la BBC.

West levantó la polémica en los últimos días, después de que múltiples asociaciones y voces de la política británica pidieran prohibirle la entrada al Reino Unido y de que varias empresas como Pepsi retirasen su patrocinio al festival londinense tras conocerse su participación debido a su historial de comentarios racistas y antisemitas durante más de una década.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó en un artículo en el periódico The Sun el fin de semana que los organizadores hubieran invitado al rapero de 48 años, que en varias ocasiones se proclamó simpatizante de Hitler. El año pasado llegó a publicar una canción de apología al dictador, si bien en enero se disculpó y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar.

El ministerio del Interior británico confirmó a la BBC que el rapero, ahora conocido como YE, completó este lunes su solicitud de entrada al Reino Unido a través del sistema de Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés), pero le fue denegada.