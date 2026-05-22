Revelan vídeo del arresto de Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears, detenida el pasado marzo en California por conducir bajo los efectos combinados de alcohol y drogas, emitía frases "incoherentes", hablaba de forma errática y expresó "cambios de humor drásticos" ante las autoridades.

Según extractos del informe policial y videos publicados por medios como The New York Times y People, el estado de ánimo de la cantante pasó de ser desafiante y agitado, a extravagante y dócil.

La cantante fue detenida el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura tras conducir haciendo eses entre dos carriles y después de que varios conductores avisaran a la policía. "Te hemos parado porque ibas zigzagueando", le dijo un oficial en las imágenes difundidas. Spears respondió disculpándose y alegando que estaba utilizando el teléfono móvil, aunque los agentes encontraron en el vehículo un vaso de vino vacío y pastillas sin prescripción médica.

Durante las pruebas para evaluar su estado, los policías indicaron que la artista, de 44 años, desviaba la atención a temas sin relación, hablaba en ocasiones con voz infantil y hasta con acento británico. Además, ofreció una comida en su casa a los agentes e insistió en que solo había tomado una mimosa seis horas antes.

"Probablemente podría beber cuatro botellas de vino y cuidarlos. Soy un ángel", dijo la cantante en el video, señalando que consideraba su nivel de embriaguez un "cero" en una escala del 1 al 10. En las imágenes, Spears trató de mostrarse amistosa e insistió: "Pueden venir a mi casa, les prepararé comida o lasaña o lo que quieran. Tengo piscina".

Al principio la cantante se negó a bajar del coche y, aunque las pruebas de alcoholemia registraron tasas de 0,05% y 0,06% (por debajo del límite legal en California), las autoridades sostienen que el consumo combinado de sustancias afectaba su capacidad para conducir.

De hecho, cuando le solicitaron acudir al hospital para un análisis de sangre, reaccionó con hostilidad y terminó protestando entre lágrimas dentro del coche patrulla: "Están siendo malos conmigo. Me están mintiendo".

Tras el incidente, Spears se declaró culpable de un cargo menor de conducción temeraria. Este arresto pone de nuevo el foco sobre la situación personal de la cantante, cuatro años después de que su tutela judicial terminara tras la intensa campaña impulsada por sus seguidores bajo el lema "Free Britney".