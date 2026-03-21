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Tópicos: Magazine | Música

Revelan video del arresto de Justin Timberlake por conducir bajo efectos del alcohol en 2024

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En los registros se puede ver al cantante visiblemente nervioso durante las pruebas de sobriedad tras su detención.

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El video del arresto de Justin Timberlake salió a la luz y mostró al cantante en problemas durante un control policial en Estados Unidos.

El registro, captado por cámaras corporales, corresponde a junio de 2024, cuando el artista fue detenido en Nueva York tras pasarse una señal de tránsito y no mantenerse en su carril.

"Estas son pruebas realmente difíciles", se le escucha decir al artista, apareciendo visiblemente nervioso mientras enfrenta las pruebas de sobriedad de los oficiales.

Asimismo, el cantante explicó que había consumido "un martini" y que estaba siguiendo a unos amigos tras salir de un local.

El registro también evidencia momentos de confusión, donde Timberlake intenta explicar su situación. "Estoy en una gira mundial", señaló mientras conversaba con la policía.

Finalmente, el artista fue arrestado tras no superar las pruebas de sobriedad, en un caso que meses después se resolvió con una declaración de culpabilidad por un cargo menor.

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