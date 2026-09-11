Ricky Martin reimagina los clásicos de su carrera en su nuevo disco "ReVivo"

El cantante Ricky Martin celebró todo su legado musical con el estreno de su nuevo disco titulado "ReVivo".

La placa contiene 20 canciones y reúne varios de sus temas más clásicos reversionados junto a otros artistas.

Entre ellos destacan Carín León en "A Medio Vivir", Kany García en "Asignatura Pendiente", Los Ángeles Azules y Tini en "Vuelve", Luan Santana en "Estranho", Grupo Frontera en "Tu Recuerdo" y Christian Nodal en "Fuego de Noche, Nieve de Día", entre otros.

El álbum también trae otros hits que el puertorriqueño editó en los últimos años como "La mordidita" y "Vente pa' acá".