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Tópicos: Magazine | Música | Ricky Martin

Ricky Martin reimagina los clásicos de su carrera en su nuevo disco "ReVivo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El puertorriqueño invitó a distintos artistas para estas nuevas versiones.

Ricky Martin reimagina los clásicos de su carrera en su nuevo disco
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El cantante Ricky Martin celebró todo su legado musical con el estreno de su nuevo disco titulado "ReVivo".

La placa contiene 20 canciones y reúne varios de sus temas más clásicos reversionados junto a otros artistas.

Entre ellos destacan Carín León en "A Medio Vivir", Kany García en "Asignatura Pendiente", Los Ángeles Azules y Tini en "Vuelve", Luan Santana en "Estranho", Grupo Frontera en "Tu Recuerdo" y Christian Nodal en "Fuego de Noche, Nieve de Día", entre otros.

El álbum también trae otros hits que el puertorriqueño editó en los últimos años como "La mordidita" y "Vente pa' acá".

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