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Tópicos: Magazine | Música

Robbie Williams sorprendió cantando con un músico callejero en Sevilla

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El británico tomó el micrófono mientras el guitarrista interpretaba los acordes de la canción "Angels".

Robbie Williams sorprendió cantando con un músico callejero en Sevilla

El músico estaba dando un paseo por el casco antiguo de la capital andaluza.

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El cantante británico Robbie Williams protagonizó la noche de este lunes una actuación sorpresa en una calle de Sevilla, donde acompañó a un músico callejero al que encontró tocando la guitarra.

Como se puede ver en varios videos publicados en redes sociales, el cantante, que este martes actúa en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, estaba dando un paseo por el casco antiguo de la capital andaluza, donde un joven estaba tocando su guitarra.

En ese momento, tomó el micrófono mientras el guitarrista interpretaba los acordes de la canción "Angels", que ambos empezaron a cantar ante las personas que pasaban por la calle en ese momento.

Mientras algunas pasaron de largo sin dar más importancia al hecho, otras capturaron la imagen en video y la compartieron en redes sociales, como una mujer brasileña que había viajado a Sevilla justo para ver este martes el espectáculo del británico.

Nada más terminar la interpretación, Robbie Williams se despidió de los transeúntes y siguió con su paseo.

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