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Tópicos: Magazine | Música | Rock

Líder de Foo Fighters mostró su lado más duro y tocó con Sepultura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Dave Grohl acompañó en Los Angeles, California, a los brasileños, que realizan su gira de despedida tras 42 años de vida.

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El exNirvana y actual líder de Foo Fighters, Dave Grohl, probó nuevamente su gusto por la música más extrema y acompañó sobre el escenario a los brasileños Sepultura durante un show en Los Angeles, California.

El concierto del pasado 29 de mayo en el Wiltern es parte de la gira de despedida de la banda sudamericana, tras 42 años de trayectoria y ya sin posibilidad de que termine con una reunión entre Andreas Kisser y Paulo Jr. con los históricos hermanos Max e Igor Cavalera.

Sobre el escenario, Grohl tocó con Sepultura la canción "Kaiowas", parte del disco "Roots" (1996), el que reconoce como "sónicamente el disco más poderoso que he escuchado".

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