Roger Waters cargó contra James Hetfield de Metallica: "Es un imbécil"

Duras palabras tuvo Roger Waters contra James Hetfield, luego de que el líder y cantante del grupo Metallica reafirmara su histórica postura neutral al criticar a los artistas que hablan sobre temas políticos en sus conciertos.

Fue durante uno de sus últimos shows en uno de los escenarios más costosos del mundo, Sphere en Las Vegas, donde Hetfield aseguró que "Metallica no está aquí, como otros artistas, para influenciarte con su basura", en clara referencia a los dichos de Macklemore sobre el genocidio en Palestina y a su desencuentro con Ed Sheeran.

En entrevista con el podcast "The Katie Halper Show", el cofundador de Pink Floyd abordó las declaraciones de vocalista de Metallica y lo trató de "imbécil".

"¿Podemos dejar de hablar de este imbécil? Estoy tan aburrido de él. ¿Por qué estamos hablando de él? De verdad que no lo sé, porque no es nadie. Tendrá unos cientos de millones de dólares o lo que sea, pero es un imbécil y no es músico. Los escuché tocar instrumentos acústicos y fue lamentable", declaró.

Waters sostuvo que "es una pena que este idiota no tenga a alguien al lado suyo que le explique que ser amable es mucho más importante que toda esa música a todo volumen".

En su mensaje, el músico británico hizo un llamado a tener "algo de empatía por tu prójimo", un mensaje que -aseguró- se difundirá por el mundo, teniendo confianza en que Israel se terminará y "el pueblo de Palestina volverá a estar en casa, y tiene que suceder durante nuestra vida".