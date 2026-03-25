Rosalía tuvo que parar su concierto por un fuerte dolor de estómago

La cantante Rosalía se vio obligada a detener y cancelar uno de sus conciertos por su deteriorado estado de salud.

La española se presentaba este miércoles en Milán en el marco de su gira "Lux Tour", con la que promociona su aclamado último disco de estudio.

Tras una hora de presentación, Rosalía hizo una pausa y anunció que "estoy enferma, tuve una intoxicación alimentaria y he intentado seguir hasta el final, pero me encuentro muy mal".

"Me estoy poniendo a vomitar ahí fuera (detrás del escenario) y, aunque tengo ganas de darles el mejor show, estoy acá dándolo todo. Así que seguiremos, pero si quizás tengamos que parar", advirtió.

Finalmente decidió poner fin a su presentación, pidiéndole disculpas a su público italiano. Este era el únic show de Rosalía agendado en Italia.

Rosalía pasará con su "Lux Tour" por Santiago con cuatro shows en el Movistar Arena entre el 24 y 29 de julio.