Rosalía ya está en Chile con su Lux Tour: Fue a un restaurante japonés y se sacó selfies

La noche de este lunes la cantante Rosalía se dejó ver en las calles de Santiago de Chile en la previa de los cuatro conciertos que dará en el Movistar Arena.

La española, que regresa al país de la mano de su aclamado disco "Lux", visitó el restaurante especialista en comida japonesa Naoki (Vitacura) y se tomó selfies con algunos fans.

"Rosalía nos sorprendió con su visita, y nos conquistó con su calidez. Nosotros la sorprendimos con el Nasu Dengaku y el Usuzukuri de ostiones con trufa negra fresca, que fueron sus favoritos", destacó el local en sus redes sociales. Además revelaron que la artista invitó a todo el personal a sus shows.

La cantante se presentará este 24, 25, 27 y 29 de julio en el Movistar Arena.