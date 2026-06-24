Sam Smith anuncia su quinto álbum "Hazel Eyes" con el estreno de emotivo single

Este miércoles, el cantante Sam Smith anunció el lanzamiento de "Hazel Eyes", su quinto álbum de estudio.

A tres años del estreno de "Gloria", su último disco, el artista confirmó que su nuevo trabajo estará disponible el 21 de agosto.

Además, el británico adelantó su LP con el estreno del single "My Guy", escrito junto a Feist -cuya canción "My Moon My Man" se ha viralizado en redes sociales durante los últimos meses- y Shahzad Ismaily.

Según detalló el ganador de cinco premios Grammy, la canción -escrita durante una jornada de trabajo junto a amigos cercanos- es una oda a la ciudad de Nueva York, donde actualmente reside, y aborda temas como el amor correspondido, la vulnerabilidad emocional y la libertad artística.

Por su parte, "Hazel Eyes" incluirá 12 canciones y fue desarrollado junto a Simon Aldred, colaborador habitual del intérprete, mientras que su sonido, grabado en parte en los legendarios Electric Lady Studios, fusiona géneros como el pop barroco, el folk británico, el country alternativo y el R&B, manteniendo el foco en la característica voz y narrativa del cantante.

"Este álbum es increíblemente especial para mí", aseguró Smith sobre el proyecto. "Llevo más de tres años escribiéndolo con un pequeño grupo de amigos maravillosos y muy queridos. Es un disco muy personal y siento que he madurado como artista durante su creación, acompañándolo de principio a fin y plasmando en la música todas las lecciones que aprendí en el camino", agregó.