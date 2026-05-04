Sentimiento original: Gondwana y Quique Neira se reúnen para único y masivo show

La esperada reunión entre Quique Neira y el grupo Gondwana ya tiene fecha, horario y lugar.

Luego de tantear un posible retorno en marzo pasado con una sopresiva aparición en el REC, la icónica banda de reggae y su cantante más clásico anunciaron un único concierto que los volverá a reunir a 23 años de su separación.

Junto a Neira, Gondwana vivió su época dorada a fines de los 90 y comienzos de los 2000 con discos como el homónimo de 1997 y el popular "Alabanza", que incluía temas como "Antonia,Verde, amarillo y rojo" y "Dulce amor (solo un latido)".

"Hace 23 años y un poquito más que no nos encontrábamos en un escenario haciendo música. Ahora lo hicimos y, gracias al de arriba, tenemos la salud y la vitalidad para poder recrear esa emoción que nos unió a través de la música", destacó Quique Neira, quien señaló que esta reunión es "un pedacito de la historia de la música de Chile".

Por su parte, I-Locks Labbé, líder de Gondwana, indicó que "en este reencuentro personal, familiar que hemos tenido y al ver a un mundo convulsionado por guerras, odios y mucha violencia, nos motiva más aún a replicar lo que sucedió en REC".

¿Cuándo y dónde es?

El show de reunión de Gondwana y Quique Neira se realizará el próximo 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las entradas se pondrán a la venta a las 11:00 horas de este 5 de mayo en Puntoticket. Los precios parten en los $28.750.