Shows de BTS en Sudamérica serán transmitidos en vivo a través de los cines: Fechas y entradas

El grupo BTS anunció que dos de los conciertos que ofrecerán en su próxima gira por Sudamérica serán transmitidos a todo el mundo a través de cines.

Se trata de las presentaciones que realizarán en Buenos Aires (en rigor, La Plata) y Sao Paulo a fines del mes de octubre, las cuales serán proyectadas en más de 3.700 salas de cine en todo el mundo, incluyendo Chile.

Estas actuaciones de BTS se darán en el marco de su gira global "ARIRANG", la cual tiene tres shows contemplados en el Estadio Nacional de Chile para el 14, 16 y 17 de octubre.

En tanto el show en Argentina podrá verse los días 24 y 25 de octubre en cines, mientras que el concierto de Brasil llegará a la pantalla grande el 30 y 31 de octubre.

Las entradas y la lista de cines disponibles para las funciones de BTS se encuentran disponibles en su sitio oficial.