AC/DC anuncia su regreso a Chile con la gira "Power Up" en 2026: Fecha y venta de entradas

La legendaria banda AC/DC anunció la continuación de su gira mundial "POWER UP", que se extenderá durante 2026 con 21 fechas confirmadas en América y Europa. y confirmó su regreso a Chile, en el mismo día que el país vivirá el cambio de mando presidencial.

El "POWER UP Tour", llamado así por su más reciente álbum, reunirá a la formación actual de la banda, integrada por Angus Young (guitarra solista), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

Con este regreso, AC/DC celebra más de cinco décadas de trayectoria y reafirma su título como una de las bandas más influyentes e icónicas del rock and roll mundial. Desde su primer show en 1973 en el Chequers Nightclub de Sidney, Australia, AC/DC ha vendido más de 200 millones de discos y continúa batiendo récords.

Su álbum Back in Black se mantiene como el más vendido por una banda en la historia, con más de 50 millones de copias en todo el mundo. En 2003, fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando su legado.

Venta de entradas

En Chile, el grupo se presentará el 11 de marzo de 2026 en el Parque Estadio Nacional, como parte de una serie de conciertos que también recorrerán Brasil, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá, entre otros destinos.

Las entradas estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del 7 de noviembre a través de Ticketmaster.cl.