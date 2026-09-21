Gobierno interpuso querella por femicidio y homicidio tras crimen de madre e hija de 15 años

El Gobierno interpuso una querella penal por los delitos de femicidio y homicidio contra el hombre de 41 años acusado de asesinar a su conviviente de 34 años y a la hija de esta, una menor de 15 años, en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

La acción judicial fue encabezada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, repartición que activó sus protocolos de intervención legal y de contención psicosocial para asumir la representación y el amparo de los familiares de ambas víctimas.

Respecto a este caso, la ministra de la Mujer, Judith Marín, lamentó que "estos días, que debiesen ser días de orgullo nacional y de encuentro familiar, se han visto empañados".

"Un nuevo femicidio, esta vez en la comuna de Villarrica, donde un agresor le ha quitado la vida a una mujer y a su hija menor de edad. Por supuesto, como Ministerio de la Mujer, al enterarnos de este grave hecho, nos hemos puesto a disposición a través de nuestro servicio para presentar la querella de oficio y también para activar las medidas de reparación que fuesen necesarias", informó la secretaria de estado.

Con esta iniciativa legal, el servicio busca hacerse parte formal del proceso penal que lidera el Ministerio Público, exigiendo las penas más altas que contempla la legislación vigente frente a delitos de violencia de género y contra menores de edad.

Antecedentes de la detención y diligencias de la PDI

El hecho quedó al descubierto luego de que el propio imputado se trasladara hasta la vivienda de su hermana para revelarle la autoría del doble crimen. Tras la confesión del sujeto, la mujer contactó a Carabineros, permitiendo la captura del agresor.

Por instrucción del Ministerio Público, las pericias científicas y las diligencias operativas del sitio del suceso quedaron a cargo de unidades de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaron durante todo el fin de semana para sustentar las imputaciones que fundan la querella gubernamental y la formalización judicial.