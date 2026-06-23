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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Airbag anuncia segundo concierto en Chile por éxito de ventas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo argentino vendrá al país a fines de septiembre.

Airbag anuncia segundo concierto en Chile por éxito de ventas
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La banda argentina Airbag anunció un nuevo concierto en Chile tras el éxito de ventas que significó su show agendado para fines de septiembre.

Al igual que la original, esta nueva actuación se llevará a cabo en el Teatro Caupolicán en el marco de la gira promocional de su disco "El Club de la Pelea II".

El trío conformado por los hermanos Sardelli viene de marcar un hito en su carrera con cinco conciertos agotados en el masivo estadio de River Plate en Buenos Aires.

Nueva fecha de Airbag en Chile

El nuevo concierto de Airbag en Chile se realizará el 27 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Las entradas para este segundo show comenzarán su preventa este 24 de junio en sistema Puntoticket.

El concierto original de Airbag, que se encuentra totalmente agotado, se realizará el 26 de septiembre.

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