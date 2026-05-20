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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Airbag vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda argentina adelantará su nuevo álbum "El Club de la Pelea II".

Airbag vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli agotaron cinco Estadios River Plate en 2025.

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La banda argentina Airbag confirmó su regreso a Chile con su nueva gira, donde adelantará su nuevo álbum "El Club de la Pelea II".

Patricio, Guido y Gastón Sardelli iniciaron la presentación de este nuevo material con tres fechas agotadas en el Estadio Vélez Sarsfield, instalados como uno de los grupos de mayor convocatoria de la escena del rock regional.

Los intérpretes de "Por Mil Noches" y "Nunca lo Olvides" se presentarán el próximo 26 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

Venta de entradas

Desde Lotus confirmaron que la venta de entradas será mediante el sistema PuntoTicket, comenzando con una preventa para clientes del banco auspiciador el 27 de mayo, a las 11:00 horas.

Mientras que la venta general se abrirá a las 11:00 horas del viernes 29 de mayo.

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