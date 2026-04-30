Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.1°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Alex Anwandter celebra 20 años de carrera con show en el Movistar Arena: Fecha y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El artista chileno repasará su historia musical, incluyendo Teleradio Donoso, Odisea y su carrera solista.

Alex Anwandter celebra 20 años de carrera con show en el Movistar Arena: Fecha y entradas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El músico chileno Alex Anwandter celebrará sus 20 años de carrera con un concierto en el Movistar Arena. 

La cita, calificada por el propio artista como el hito más relevante de su carrera, se llevará a cabo el próximo 29 de agosto. 

El espectáculo propone un ejercicio de memoria musical de larga duración. El repertorio integrará las distintas etapas que han definido la identidad de Anwandter: el pop de Teleradio Donoso, la experimentación electrónica de Odisea y la madurez compositiva plasmada en sus cinco álbumes en solitario.

Además, la puesta en escena incluirá la participación de colaboradores cercanos e invitados especiales.

Venta de entradas

Las entradas para Alex Anwandter en el Movistar Arena estarán disponibles en Puntoticket a partir del martes 5 de mayo a las 10:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada