Anyma del italiano Matteo Milleri llega a Chile con estelar espectáculo de Año Nuevo

El próximo 31 de diciembre llegará a Chile el estelar concierto de música electrónica de Anyma, el proyecto comandado por el italiano Matteo Milleri.

Con un espectáculo bautizado como "ÆDEN", el DJ promete "una nueva escala en sonido, iluminación, visuales hiperrealistas y mundos futuristas se sincronizan para construir una experiencia que va mucho más allá de un DJ set", detalla la producción.

Milleri es considerado uno de los números de música electrónica más relevantes del momento por su espectacularidad visual. Anteriormente ha presentado su show en prestiogosos escenarios como los festivales Tomorrowland y Coachella, además del Sphere en Las Vegas.

La venta de entradas para el show de Anyma en Chile comenzará este miércoles 2 de septiembre a través de Puntoticket.

Anyma presentará su show "ÆDEN" en el Espacio Riesco el próximo 31 de diciembre de 2026.