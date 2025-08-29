Banda de heavy metal española Avalanch agenda shows en Santiago y Concepción

Avalanch, una de las bandas más reconocidas del heavy metal español, anunció dos shows en Chile durante el próximo verano, cuando se presenten en Concepción y Santiago, celebrando 30 años de carrera.

El primer concierto será el 6 de febrero de 2026, en el escenario de Casa de la Música en la ciudad del Biobío; mientras que el 7 de febrero será el turno de la capital, en el Club Chocolate.

Las entradas parten en 30.000 pesos, pero también está disponible la venta de boletos más un encuentro con el grupo, por 75.000 pesos; y están disponibles en el sitio proudmarybooking.com.