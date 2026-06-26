"Peaje a luca" por fin de semana largo: Revisa las rutas y horarios
Se espera que más de 403 mil vehículos abandonen la capital.
Se espera que más de 403 mil vehículos abandonen la capital.
El Ministerio de Obras Públicas anunció un plan especial para el fin de semana largo que incluye el tradicional "peaje a luca" en algunas de las principales rutas del país, con el objetivo de incentivar los viajes en horarios de menor demanda y reducir la congestión en las carreteras.
Se espera que más de 403 mil vehículos abandonen la capital y más de 900 mil personas en buses interurbanos.
Para quienes salgan desde la Región Metropolitana, el beneficio para vehículos livianos será el siguiente:
Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata, hacia la costa):
Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, ambos sentidos):
Ruta 5 Sur (peaje Angostura, ambos sentidos):
Para el retorno a la Región Metropolitana, el descuento se aplicará el domingo en la Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata, hacia Santiago), Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, ambos sentidos) y Ruta 5 Sur (peaje Angostura, ambos sentidos), el domingo desde las 07:00 a las 12:00 horas.
El plan también contempla un refuerzo de las fiscalizaciones a buses interurbanos y rurales para verificar sus condiciones de seguridad y documentación, además de medidas especiales para el tránsito de camiones en horarios de mayor flujo.
Asimismo, las concesionarias reforzarán la asistencia en carretera con más grúas, vehículos de apoyo y personal de emergencia, mientras que Carabineros aumentará los controles preventivos para detectar infracciones como el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.