"Peaje a luca" por fin de semana largo: Revisa las rutas y horarios

El Ministerio de Obras Públicas anunció un plan especial para el fin de semana largo que incluye el tradicional "peaje a luca" en algunas de las principales rutas del país, con el objetivo de incentivar los viajes en horarios de menor demanda y reducir la congestión en las carreteras.

Se espera que más de 403 mil vehículos abandonen la capital y más de 900 mil personas en buses interurbanos.

Para quienes salgan desde la Región Metropolitana, el beneficio para vehículos livianos será el siguiente:

Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata, hacia la costa):

Jueves: 07:00 a 13:00 horas.

Viernes: 07:00 a 10:00 horas.

Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, ambos sentidos):

Jueves: 07:00 a 13:00 horas.

Viernes: 07:00 a 10:00 horas.

Ruta 5 Sur (peaje Angostura, ambos sentidos):

Jueves: 07:00 a 13:00 horas.

Para el retorno a la Región Metropolitana, el descuento se aplicará el domingo en la Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata, hacia Santiago), Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, ambos sentidos) y Ruta 5 Sur (peaje Angostura, ambos sentidos), el domingo desde las 07:00 a las 12:00 horas.

El plan también contempla un refuerzo de las fiscalizaciones a buses interurbanos y rurales para verificar sus condiciones de seguridad y documentación, además de medidas especiales para el tránsito de camiones en horarios de mayor flujo.

Asimismo, las concesionarias reforzarán la asistencia en carretera con más grúas, vehículos de apoyo y personal de emergencia, mientras que Carabineros aumentará los controles preventivos para detectar infracciones como el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.