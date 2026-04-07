BTS confirma tercer show en Chile: Fecha y venta de entradas

El grupo surcoreano BTS confirmó una tercera presentación en Chile, en el marco de su gira "Arirang World Tour".

Este martes, inició la preventa Army Membership -exclusiva para suscriptores de Weverse- para los shows del 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, proceso en el que se agotaron todos los tickets disponibles para ambas fechas en esta etapa.

En este contexto, los ídolos de K-Pop sumaron una nueva fecha para el 14 de octubre en el coloso del Ñuñoa.

Venta de entradas

La preventa de entradas para la nueva fecha de BTS en Chile, exclusiva para quienes ya tengan el Army Membership, estará disponible a partir de este miércoles 8 de abril a las 13:00 horas mediante Ticketmaster.

En tanto, la venta general de los tres shows sigue fijada para el viernes 10 de abril a la misma hora y a través del mismo sitio.