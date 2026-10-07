BTS en Chile: Liberan nuevas entradas para los tres shows

La productora DG Medios anunció que se liberarán nuevas entradas para los tres shows en Chile del fenómeno surcoreano BTS, agendados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional y que, hasta ahora, estaban completamente agotados.

"Una cantidad limitada de tickets de producción estarán disponibles para la compra en todas las fechas", explicó la productora.

Será una cantidad de entradas limitadas que estará disponible desde las 15:00 horas de este miércoles mediante el sistema Ticketmaster, con ARMY -comunidad de seguidores del grupo- pudiendo acceder a la fila virtual 30 minutos antes de la venta general.

"Te recomendamos realizar el proceso de ingreso previo a esto para tener una experiencia expedita", señaló DG Medios, advirtiendo que "podrían agotarse rápidamente".

Por ahora, no se ha indicado para qué localidades corresponden estas entradas que serán puestas a la venta en las próximas horas.