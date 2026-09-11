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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

BTS en Chile: Alertan por fraudes con las entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Reventa irregular y problemas con entradas adquiridas fuera de los canales oficiales están a la orden del día.

BTS en Chile: Alertan por fraudes con las entradas
 EFE Referencial

Los shows del septeto surcoreano están agendados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.

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A pocas semanas de los tres conciertos del grupo surcoreano BTS en Chile, se levantó la alerta por fraudes con las entradas, además de la reventa irregular y los problemas con tickets adquiridos fuera de los canales oficiales.

"La advertencia apunta especialmente a publicaciones en redes sociales, enlaces de terceros y sitios no autorizados, donde pueden circular entradas sin garantía de validez o incluso tickets que todavía no han sido emitidos", aseguraron desde Ticketmaster ante las estafas que están a la orden del día.

Por ello, la recomendación está en adquirir los tickets solamente a través de los canales oficiales y utilizar Quentro, que incorpora un código QR dinámico y también permite transferir una entrada de forma segura a otra persona, quedando todo registrado dentro del sistema.

"En algunos sitios pueden aparecer publicaciones especulativas, incluso de entradas que aún no han sido emitidas o que no cuentan con garantía de validez", advirtió la ticketera.

De cara a los shows del septeto surcoreano, agendados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, las recomendaciones para los fans son las siguientes:

  • Consulta siempre la información publicada en canales oficiales de Ticketmaster Chile.
  • No compres ni recibas entradas a través de redes sociales, enlaces de terceros o sitios no autorizados.
  • Revisa con anticipación la cuenta de Ticketmaster Chile.
  • Gestiona el ingreso al recinto a través de Quentro para evitar duplicidad o falsificación del ticket.
  • Desconfía de publicaciones que ofrezcan entradas fuera del proceso oficial.

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