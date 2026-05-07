¿BTS en el Templo Votivo de Maipú? La invitación del alcalde Vodanovic

Tras las cerca de 50 mil personas que BTS reunió en el centro histórico de la Ciudad de México, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se sumó a la petición de los fans para que la boyband surcoreana visite el Templo Votivo.

Desde ARMY (nombre que recibe la base de fans de BTS) en Chile se inició una campaña para que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tengan un masivo encuentro con sus fans chilenos en el emblemático templo, en el marco de su regreso a nuestro país con tres shows en octubre próximo.

"El Templo Votivo ha sido escenario para todos, ahí han estado figuras religiosas, presidentes e incluso cantantes. Si el santuario es un lugar de encuentro para Chile, ¿por qué BTS no puede estar ahí si ellos también mueven multitudes y traen un mensaje positivo?", expresó la comunidad en redes sociales.

La campaña adquirió mayor peso al sumar al propio alcalde Vodanovic, quien dijo estar dispuesto a recibir al fenómeno surcoreano "con los brazos abiertos" en su comuna.

"Más que bienvenidos en nuestro hermoso Templo. Si vienen a Chile, Maipú los espera con los brazos abiertos", aseguró el jefe comunal.

Desde el fan club oficial en Chile agradecieron el apoyo de Vodanovic. "Lo amamos alcalde, gracias por tanto", escribieron en respuesta.

La celebrada invitación del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Los shows de BTS en Chile están agendados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.