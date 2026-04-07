Camilo regresa a Chile con su gira mundial: Fecha, recinto y venta de entradas

El cantautor colombiano Camilo anunció este martes su regreso a Chile en el marco de su gira mundial "Camilo Worldwide Tour 2026", la cual lo llevará por más de 15 de países de América y Europa.

"La Tribu" podrá reencontrarse con el músico seis veces ganador del Grammy Latino en su show a realizarse el próximo 5 de noviembre en el Movistar Arena.

El artista, que tuvo dos exitosas fechas durante su paso por Chile en 2025, presentará algunas de sus nuevas canciones como adelanto de lo que será su quinto álbum de estudio, que se estrenará este mismo año.

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Desde Bizarro informaron la preventa de entradas para el show de Camilo iniciará este lunes 13 de abril a las 10:00 horas, siendo exclusiva para clientes de BancoEstado.

Mientras la venta general iniciará una vez acabado el stock de boletos de la preventa o el miércoles 15 de abril a las 10:30 horas.