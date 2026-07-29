Catalina y Las Bordonas de Oro anuncian concierto en el Teatro Caupolicán

El grupo Catalina y Las Bordonas de Oro anunció un especial concierto en el icónico Teatro Caupolicán para fines de 2026.

La banda de boleros y música latinoamericana se encuentra presentando su gira "La alegría de los que lloran", la cual no sólo los tendrá con esta fecha en Santiago, si no que también los llevará por el resto del país, México y Argentina.

"Estamos preparando por primera vez un concierto pensado para espacios donde la gente va a ver y escuchar el espectáculo; será un viaje integral por nuestra historia, con músicos invitados y una puesta en escena diseñada para emocionarlos hasta las lágrimas y terminar bailando", comentó Catalina Plaza, voz de la agrupación.

Además de este show en el Teatro Caupolicán de Santiago, Catalina y Las Bordonas de Oro actuará en Valparaíso, La Serena, Concepción, Temuco, Rancagua y Punta Arena.

Fecha y entradas

El show de Catalina y Las Bordonas de Oro en el Teatro Caupolicán se realizará el próximo 11 de diciembre.

La preventa de entradas se iniciará este jueves 30 de julio a las 10:00 horas en sistema Puntoticket.