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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Concierto de "Attack on Titan" agotó entradas y anunció segunda fecha

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los shows contarán con la participación de la cantante Mika Kobayashi, cuya voz marcó los momentos más épicos del anime.

Concierto de
 Xpansion

La presentación promete ser un viaje musical por la historia de la legendaria obra creada por Hajime Isayama.

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Furor causó el anuncio de la primera presentación en Chile de la artista japonesa Mika Kobayashi, cuya imponente voz marcó los momentos más épicos de "Shingeki no Kyojin", con los fanáticos agotando las entradas del concierto sinfónico inspirado en el aclamado anime.

A raíz del éxito de ventas, "Attack on Titan: The Last Concert" confirmó una segunda fecha para el 4 de abril de 2027 en el Teatro Caupolicán, sumándose al show del 3 de abril en el mismo escenario.

Inspirado en la legendaria obra creada por Hajime Isayama, promete ser el espectáculo musical más grande de la franquicia que se haya materializado en Latinoamérica.

Esta propuesta artística recorrerá la historia de este fenómeno cultural con banda y orquesta en vivo a cargo de la Filarmónica Live Action, además de una ambiciosa producción audiovisual que sumergirá al público en el mundo de los titanes.

Entradas

La venta de entradas para el segundo show comenzará este martes 11 de agosto, a las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

Los precios de los tickets van desde los 35 mil a los 89 mil pesos, sin cargo por servicio.

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