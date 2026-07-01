Conociendo Rusia vuelve a Chile con íntimo formato: Fecha y entradas

El proyecto musical Conociendo Rusia anunció su regreso a Chile con un particular e íntimo formato que tendrá a su líder, Mateo Sujatovich, como protagonista.

Bajo el nombre de "Conociendo Rusia presenta Mateo", la banda promete "un formato despojado y sin banda" con "El Ruso" solo sobre el escenario. "Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho", explicó Sujatovich.

"Este tour llega luego de haber sacado cuatro discos de estudio y puedo pasear por todos estos años mientras canto. Es una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del teatro, por un rato, se olvida", agregó el músico.

¿Dónde y cuándo es?

El íntimo show de Conociendo Rusia en Chile se realizará el próximo 23 de octubre en el Teatro La Cúpula.

Las entradas comenzarán su fase de preventa a las 11:00 horas de este jueves 2 de julio en Puntoticket.