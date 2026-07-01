Conociendo Rusia vuelve a Chile con íntimo formato: Fecha y entradas
El músico Mateo Sujatovich lidera este proyecto argentino.
El músico Mateo Sujatovich lidera este proyecto argentino.
El proyecto musical Conociendo Rusia anunció su regreso a Chile con un particular e íntimo formato que tendrá a su líder, Mateo Sujatovich, como protagonista.
Bajo el nombre de "Conociendo Rusia presenta Mateo", la banda promete "un formato despojado y sin banda" con "El Ruso" solo sobre el escenario. "Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho", explicó Sujatovich.
"Este tour llega luego de haber sacado cuatro discos de estudio y puedo pasear por todos estos años mientras canto. Es una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del teatro, por un rato, se olvida", agregó el músico.
El íntimo show de Conociendo Rusia en Chile se realizará el próximo 23 de octubre en el Teatro La Cúpula.
Las entradas comenzarán su fase de preventa a las 11:00 horas de este jueves 2 de julio en Puntoticket.