Creamfields Chile confirma edición 2026: Fecha, recinto y cómo acceder a la preventa

El festival de música electrónica Creamfields Chile confirmó su regreso para una nueva edición en 2026, marcando una nueva versión del evento que reúne a destacados exponentes de la escena electrónica internacional y nacional.

La organización informó que el encuentro se realizará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago, recinto que nuevamente será el escenario del evento.

El evento contará con múltiples escenarios y un despliegue técnico de nivel internacional, además de presentaciones de artistas vinculados a géneros como EDM, techno y house. El line up será anunciado en los próximos meses.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?

Por ahora, la organización no ha informado la fecha en que comenzará la venta de entradas para el evento.

Sin embargo, se habilitó un registro para una preventa exclusiva en el sitio oficial del festival, que permitirá a los inscritos acceder a los primeros tramos de precio antes de la venta general.

Además, la producción adelantó que próximamente se darán a conocer más detalles sobre esta nueva edición.