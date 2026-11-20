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Dave Matthews Band regresa a Chile en 2027: Fecha, recinto y entradas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El grupo viene de lanzar su álbum "Walk Around the Moon".
El grupo viene de lanzar su álbum "Walk Around the Moon".
El grupo Dave Matthews Band anunció su regreso a Chile con un concierto para 2027 en el marco de su gira por Sudamérica.
El colectivo estadounidense vendrá a promocionar "Walk Around the Moon", el disco de estudio que estrenaron en 2023 y que marcó sus más de 30 años de carrera.
El show de Dave Matthews Band en Chile quedó agendado para el 13 de mayo de 2027 en el Santander Arena.
Las entradas comenzarán su fase de preventa a las 10:00 horas de este miércoles 25 de noviembre en Puntoticket.