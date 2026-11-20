El grupo Dave Matthews Band anunció su regreso a Chile con un concierto para 2027 en el marco de su gira por Sudamérica.

El colectivo estadounidense vendrá a promocionar "Walk Around the Moon", el disco de estudio que estrenaron en 2023 y que marcó sus más de 30 años de carrera.

¿Dónde y cuándo es?

El show de Dave Matthews Band en Chile quedó agendado para el 13 de mayo de 2027 en el Santander Arena.

Las entradas comenzarán su fase de preventa a las 10:00 horas de este miércoles 25 de noviembre en Puntoticket.