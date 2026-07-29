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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

DJ Carl Cox confirmó un show en Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ícono del house, techno y tech house estará en la capital chilena durante el mes de octubre.

DJ Carl Cox confirmó un show en Santiago
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El reconocido DJ Carl Cox, considerado uno de los íconos del house, techno y tech house, anunció su regreso a Chile, con un show que se realizará durante el último trimestre del año.

El británico se presentará el 29 de octubre en el Parque Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

Las entradas y sus valores estarán disponibles desde el 31 de julio, a las 13:00 horas, a través del sistema Passline.

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