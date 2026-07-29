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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Dos shows en 2026: surcoreanos XLOV vuelven a Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuarteto estuvo en mayo en Santiago, pero su éxito los hizo agendar su regreso al país.

Dos shows en 2026: surcoreanos XLOV vuelven a Chile
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La banda surcoreana XLOV anunció su regreso a Chile -a meses de su exitoso debut en el país- con un nuevo show que se centra en su nuevo mini álbum, "I, God".

El concierto del cuartero integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru será el 24 de noviembre en el Teatro Caupolicán; luego de haberse presentado el pasado 1 de mayo en el país.

Este retorno, en el marco de su gira "XLOV I, GOD TOUR IN LATAM II", da cuenta del éxito que ha logrado cosechar el grupo en la región, pese a que debutaron en enero de 2025, en el marco del movimiento k-pop, pero con referencias de hip hop y rhythm & blues.

Las entradas, a través de de Puntoticket, tienen valores entre 45.000 y 280.000 pesos (sin cargo por servicio), y estarán disponibles al mediodía del 3 de agosto.

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