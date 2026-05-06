Ed Sheeran confirma segundo show en Chile: Fecha y venta de entradas

El cantante Ed Sheeran, que regresará a Chile en el marco de su gira "Loop Tour", anunció un segundo concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Tras agotar los tickets para el primer show -que se llevará a cabo el 21 de noviembre- el cantautor fijó un nuevo show para el 22 de noviembre.

La esperada visita del artista británico llega de la mano de su álbum "Play", lanzado el pasado 12 de septiembre de 2025, de donde se desprenden los singles "Azizam,Sapphire" y "Old Phone".

Además, se confirmó que ambas presentaciones tendrán como invitado especial a Finneas, reconocido músico, productor y hermano de la cantante Billie Eilish.

Venta de entradas

Las entradas para el segundo show de Ed Sheeran en Chile estarán disponibles en Ticketmaster el lunes 11 de mayo a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes de la compañía telefónica y banco auspiciadores.

En tanto, la venta general iniciará el martes de 12 mayo a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.