Festival Bamba liberó los horarios y orden de artistas por día

La organización del Festival Bamba dio a conocer los horarios y el orden de los shows de cara a su primera edición de este 24 y 25 de octubre.

El certamen contará con algunos de los exponentes más destacados de la música latina y chilena, con los cantantes Marc Anthony y Carlos Vives encabezando cada una de las jornadas.

Entre los números nacionales destacan Amigo de Artistas, Álvaro Henríquez & Los Petinellis y el dúo Los Vásquez, entre otros.

La cumbia de Ráfaga, el rap de Orishas y los clásicos de Fito Páez y Juanes también serán parte de este evento, que se llevará a cabo en el Parque O'Higgins.

Horarios Festival Bamba 2026

Sábado 24 de octubre

Domingo 25 de octubre