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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Festival Primavera Amor confirma ciudades, fechas y bandas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento musical visitará cinco localidades de Chile.

Festival Primavera Amor confirma ciudades, fechas y bandas
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El Festival Primavera Amor anunció los detalles de su próxima edición, la cual recorrerá cinco ciudades de Chile con diversos exponentes de la música chilena.

El certamen estará protagonizado por De Saloon, Saiko, Glup, Anttonias y el ex Lucybell Claudio Valenzuela.

Primavera Amor celebrará precisamente la llegada de esa estación con paradas en Temuco, Antofagasta, Copiapó, Talca y Viña del Mar entre los meses de octubre y diciembre.

Estas son las fechas para el Festival Primavera Amor:

  • 24 de octubre: Temuco - Recinto Sofo
  • 14 de noviembre: Antofagasta - Rock & Soccer
  • 21 de noviembre: Copiapó - Mistica
  • 5 de diciembre: Talca - Centro de Eventos El Quijote
  • 12 de diciembre: Viña del Mar - Sporting Viña del Mar

Entradas disponibles en sistema Passline.

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