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Festival Primavera Amor confirma ciudades, fechas y bandas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El evento musical visitará cinco localidades de Chile.
El evento musical visitará cinco localidades de Chile.
El Festival Primavera Amor anunció los detalles de su próxima edición, la cual recorrerá cinco ciudades de Chile con diversos exponentes de la música chilena.
El certamen estará protagonizado por De Saloon, Saiko, Glup, Anttonias y el ex Lucybell Claudio Valenzuela.
Primavera Amor celebrará precisamente la llegada de esa estación con paradas en Temuco, Antofagasta, Copiapó, Talca y Viña del Mar entre los meses de octubre y diciembre.
Estas son las fechas para el Festival Primavera Amor:
Entradas disponibles en sistema Passline.