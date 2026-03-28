Festival sobre DD.HH. se lanza contra Gobierno por shows de BTS en el Nacional

A través de redes sociales, el Festival de la Memoria MUDA criticó no haber recibido información previa sobre la confirmación de los shows de BTS en el Estadio Nacional en octubre próximo.

El evento dedicado a la música, derechos humanos y arte tiene fijada su realización el 16 y 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional, mientras que la banda surcoreana acaba de confirmar dos conciertos en el coliseo de Ñuñoa para las mismas fechas.

La organización del festival escribió que "nos enteramos por la prensa" que BTS actuará en las mismas fechas, a solo metros de distancia. "Si es así, celebramos que Chile reciba a una banda global como BTS, cuyos valores dialogan con los de MUDA", afirmaron.

Sin embargo, el texto declara que "nos sorprende no haber sido informados previamente por el Gobierno considerando la magnitud de ambos eventos y las instancias de coordinación ya sostenidas".

"Lo mínimo que esperamos es seriedad institucional. Un país que apuesta por la cultura puede albergar más de un evento relevante, pero requiere planificación, coordinación y respeto por los equipos, artistas y públicos involucrados", expresaron, aclarando que ambos eventos sucederán pero esperan "que el Gobierno esté a la altura".