Gobierno ante polémica por conciertos de BTS: "Se han ofrecido locaciones alternativas"

A raíz de la polémica, el biministro Claudio Alvarado abordó la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de no autorizar los megaconciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Pese a que los shows de los ídolos del K-pop -fijados para el 14, 16 y 17 de octubre- se encuentran completamente agotados, el organismo informó este jueves que rechazaron la propuesta de DG Medios, argumentando incompatibilidades operacionales debido a la alta envergadura del montaje del espectáculo.

"Es una situación que se decide técnicamente, aquí entiendo que el Instituto Nacional del Deporte ha enviado un informe donde señala que levantar un escenario de esas características, signifca mantener cerrado el recinto durante mucho tiempo, porque se pueden generar daños en la misma cancha, que cuesta mucho recuperar", declaró a la prensa.

Asimismo, Alvarado señaló que "se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estado Nacional, y esa es una situación que se está evaluando".

Polémica por BTS escaló al Congreso

Tras conocerse la determinación del IND, la controversia se trasladó rápidamente al Congreso, donde parlamentarios anunciaron una ofensiva que incluye oficiar a la ministra del Deporte, Natalia Duco, apuntando además al impacto económico y la falta de planificación.

El diputado e integrante de la Comisión de Cultura, Ignacio Achurra (FA), tildó la situación como un "problema de programación y de orden del Gobierno", descartando que el conflicto sea realmente una disputa entre el deporte y la cultura.

"Es escandaloso que personas que viajarán desde fuera de Chile para asistir al show se enteren, a pocos meses del evento, de que puede que no se haga porque el Gobierno no fue capaz de armar una programación razonable", agregó, confirmando que oficiarán a la cartera para aclarar la cronología de los hechos.

En tanto, desde la Cámara Alta, el senador Pedro Araya (PPD) se sumó a las críticas enviando un oficio a Duco para exigir respuestas formales y transparentes frente a la incertidumbre.

"No se trata de ser fan de BTS. Se trata de que miles de personas merecen respuestas. Hay familias que compraron entradas, pasajes, reservaron hoteles y organizaron su vida con meses de anticipación. Cuando el Estado genera incertidumbre, tiene la obligación de dar la cara", recalcó el legislador.

A esta postura se sumó el diputado Alejandro Bernales (PL), apuntando además al impacto económico del rechazo. "Como miembro de la Comisión de Cultura vamos a exigir que se respete la fecha del concierto de BTS en el Estadio Nacional. La negativa de realizar este espectáculo impacta negativamente a nuestra economía y la imagen de Chile como organizador de eventos masivos", aseguró el parlamentario

Por su parte, el diputado Sebastián Videla (Ind) arremetió con dureza a través de X, cuestionando el futuro de los espectáculos masivos en el principal coliseo del país.

"Chile necesita certezas, no portazos. Estamos hablando de espectáculos que mueven empleo, turismo, cultura y economía. Ministra, el país necesita una respuesta clara: ¿cuál es el plan para que los grandes eventos sigan realizándose en Chile?", emplazó, añadiendo que "la cultura, el deporte y la entretención también son desarrollo".