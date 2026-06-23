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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Guitarrista Al Di Meola regresa a Chile: fecha y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El estadounidense estará en Santiago durante el mes de septiembre.

Guitarrista Al Di Meola regresa a Chile: fecha y entradas
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El reconocido guitarrista estadounidense Al Di Meola anunció su regreso a Chile, para celebrar sus 50 años de carrera, con un show en formato cuarteto en el Teatro Nescafé de las Artes.

El jazzista presentará en Santiago el show de su gira "The Guitarchitect Tour", que ha recorrido Estados Unidos y Europa, considerando todos los clásicos de su extensa trayectoria, desde "Land of the Midnight Sun", disco editado en 1976.

La irrupción de Di Meola en la escena internacional del jazz se dio junto a la histórica agrupación Return to Forever, proyecto liderado por Chick Corea y que también contó con figuras como Stanley Clarke y Lenny White.

El concierto el músico será el 14 de septiembre y tiene entradas a la venta a través de Ticketmaster, con valores desde 41.400 pesos.

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