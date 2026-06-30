¿Habrá nueva fecha? Los Tres agotó su show por los 30 años del Unplugged

La celebración de los 30 años del histórico show desenchufado para la cadena MTV de Los Tres agotó todas las entradas de su, hasta ahora, única fecha en el Movistar Arena.

El espectáculo, a realizarse el próximo 14 de noviembre, tendrá a Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina reviviendo todo el repertorio del legendario Los Tres Unplugged.

Registrado el 14 de septiembre de 1995 en Miami, "el álbum llevó la identidad musical chilena a nuevas audiencias al fusionar rock, cueca, bolero, jazz y música de raíz en un formato que terminó por convertirse en un clásico generacional y consolidó la proyección internacional de la banda", destacó la producción.

El cuarteto de Concepción inició las celebraciones de las tres décadas del Unplugged sorprendiendo a los pasajeros del Metro el pasado martes 23 de junio con una presentación en la estación Baquedano, interpretando siete canciones y deleitando a quienes circulaban por la concurrida combinación de las líneas 1 y 5 del ferrocarril santiaguino.