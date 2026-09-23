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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Hilary Duff anuncia su debut en Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante estadounidense llegará con su gira "The Lucky Me Tour".

Hilary Duff anuncia su debut en Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
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La cantante Hilary Duff anunció su primer concierto en Chile en el marco de su gira mundial "The Lucky Me Tour".

En más de 30 años de carrera la estadounidense no había tenido presentaciones en la región. Sin embargo eso cambiará gracias a los shows que agendó en Puerto Rico, Brasil, Argentina y Chile.

En esta ocasión Duff vendrá a promocionar su disco "Luck... or Something" (2026), su primer trabajo musical en 11 años.

¿Cuándo y dónde es?

El debut de Hilary Duff en Chile quedó agendado para el 20 de agosto de 2027 en el Santander Arena.

Las entradas se pondrán a la venta a través de Puntoticket el próximo 2 de octubre con precios que parten en los $52.988. 

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