"El foco deben ser los vecinos", dice alcaldesa tras asesinato de líder narco que la amenazó

En el día después del asesinato de "El Poroto", líder narco indagado por amenazas de muerte en su contra, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), instó a poner el foco en proteger a los vecinos de la población José María Caro, donde tendrá lugar un velorio catalogado de alto riesgo.

A la espera de que el cuerpo de Héctor Cárdenas Venegas sea entregado a la familia este miércoles, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros custodia tres puntos del sector: el sitio donde fue acribillado; el Cesfam Julio Acuña Pinzón, donde ya hubo incidentes ayer tras declararse su muerte, y las ruinas del Club Deportivo Varsovia, que fuera dirigido por el sujeto.

La municipalidad ordenó demoler ese recinto en enero pasado por sus vínculos con casos de narcotráfico, gestión que presuntamente motivó a "El Poroto" a ofrecer 100 millones de pesos por el asesinato de la alcaldesa.

Previo al velorio, Reyes reflexionó: "Quisiera no poner el foco en mi persona; creo que el foco tiene que estar en los vecinos y vecinas de nuestra comuna que, así como en algún momento me vi involucrada en una situación compleja -y una agradece la preocupación-, mis vecinos y vecinas viven esto de forma permanente".

En ese sentido, "hemos solicitado al Gobierno que tome todas las medidas pertinentes para que no pase lo que ocurrió en Quilicura", aludiendo al acto simbólico de hace una semana en la población Parinacota, que estuvo marcado por ráfagas de disparos.

La jefa comunal afirmó que aquello se puede evitar "mediante una presencia del Estado en todas sus formas, con las policías y todos los aparatos para resguardar el orden público".