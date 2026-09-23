Alerta del ISP por venta clandestina de inyectables para bajar de peso

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta a la ciudadanía ante la proliferación de la venta clandestina, a través de páginas web y redes sociales, de supuestos productos inyectables para reducir de peso —asociados a principios activos como la semaglutida y la tirzepatida— que se comercializan en condiciones totalmente irregulares.

En conversación con Una Nueva Mañana, el jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP, Jorge Canales, detalló que estos productos informales se ofrecen en frascos viales sin ningún tipo de etiquetado o con leyendas que advierten únicamente "para uso clínico", careciendo de los controles sanitarios indispensables.

El organismo regulador enfatizó que estas sustancias no son más que falsas promesas que pueden derivar en consecuencias fatales.

"Quisimos salir con fuerza hacia la ciudadanía para poder indicar que todos esos productos no son más que promesas: podrían ser desde agua o algo mucho más grave como alguna droga de abuso o estar contaminados con alguna bacteria (...) Si uno compra un producto en el sistema informal y se inyecta algo, podría perfectamente contaminarse con una bacteria y (sufrir) una septicemia. Hablamos de muerte y de morbilidades graves", advirtió Canales.

Brecha en la cadena de frío y limitaciones legales

La autoridad sanitaria recordó que las versiones formales de estos medicamentos —comercializados en farmacias mediante dispositivos tipo pluma— requieren estrictos estándares de conservación, los cuales se incumplen de manera categórica en el mercado negro.

Al respecto, el experto indicó que "estos son productos de naturaleza proteica como proteínas o fragmentos de proteína y eso hace que sean muy lábiles a las temperaturas. Entonces, si no hay una cadena de frío adecuada, el producto puede ser ineficaz sin ninguna duda".

Frente a la dificultad para fiscalizar plataformas digitales donde muchas veces no existen responsables identificables, Canales explicó que la normativa actual tipifica la venta ilegal de fármacos como una falta sanitaria y no como un delito penal. No obstante, indicó que se está impulsando una iniciativa legislativa prioritaria para cambiar este escenario.

"Hay un proyecto de ley actualmente en el Congreso en el cual se está avanzando y está como prioridad para el Ministerio de Salud, que la venta ilegal de medicamentos tenga consecuencias penales y pueda ser perseguida de esa forma, más allá de una falta sanitaria", dijo la autoridad.