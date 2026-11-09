¿Industria con aires de crisis? La silenciosa cancelación del segundo show de Rush

Sin mayores referencias en redes sociales o a través de comunicaciones de prensa, los fanáticos que habían comprado entradas para el show de Rush del día 19 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida comenzaron a recibir un correo que daba cuenta de la cancelación del concierto.

La segunda fecha de los canadienses en Santiago -tocan el 17 de enero- se había anunciado en abril pasado y parecía obvia para un trío de rock icónico y que en 2010 tocó en el Estadio Nacional.

Y para eventos de este nivel, justamente no disponer del recinto ñuñoíno implica un problema: por aforo, accesos y requerimientos técnicos; sumando que ciertos públicos evalúan la locación antes de comprar una entrada. ¿Cuánto tiempo me costará llegar?

Pero todo apunta a que la venta de entradas no tuvo el ritmo esperado y no logró el punto de equilibrio, una tarea no menos si los tickets parten en los 82.875 pesos. En resumen, una tormenta perfecta.

Y es que cuando un artista cancela, las producciones son siempre prestas en informar, pero cuando el concierto no va como se espera, son otras las señales, como la de Rush.

Pero no es un hecho único, otros artistas han cancelado shows solamente informando a quienes compraron entradas -la reguetonera Ivy Queen en el Santander Arena-; otros conciertos suman y suman concursos de entradas -Def Leppard en el mismo escenario- y otros se cambian a un escenario de menos capacidad -Los Fabulosos Cadillacs pasaron del Claro Arena al Parque O'Higgins-.

Las expectativas económicas y el "exceso" de conciertos están jugando un papel importante, comentan algunas fuentes de la industria, que a veces parece obnubilada por casos como BTS o Iron Maiden, pero que no garantizan que todos los géneros, con convocatorias pequeñas o masivas, gestionen conciertos viables.