Rush confirma segundo show en Chile: venta de entradas

La banda Rush confirmó un segundo concierto en Chile en el marco de la gira "Fifty Something Tour".

A 17 años de su única visita, el grupo canadiense volverá a territorio chileno para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida los próximos 17 y 19 de enero.

Venta de entradas

Las entradas para el segundo show de Rush en Chile estarán disponibles en Ticketmaster a partir del lunes 27 de abril a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general inciará el miércoles 29 de abril a las 11:01 horas, a través del mismo sistema.