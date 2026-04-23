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Rush confirma segundo show en Chile: venta de entradas
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Autor: Redacción Cooperativa
La banda canadiense vuelve para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida.
La banda canadiense vuelve para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida.
La banda Rush confirmó un segundo concierto en Chile en el marco de la gira "Fifty Something Tour".
A 17 años de su única visita, el grupo canadiense volverá a territorio chileno para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida los próximos 17 y 19 de enero.
Las entradas para el segundo show de Rush en Chile estarán disponibles en Ticketmaster a partir del lunes 27 de abril a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.
En tanto, la venta general inciará el miércoles 29 de abril a las 11:01 horas, a través del mismo sistema.