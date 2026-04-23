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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Rush confirma segundo show en Chile: venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda canadiense vuelve para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Rush confirma segundo show en Chile: venta de entradas
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La banda Rush confirmó un segundo concierto en Chile en el marco de la gira "Fifty Something Tour". 

A 17 años de su única visita, el grupo canadiense volverá a territorio chileno para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida los próximos 17 y 19 de enero. 

Venta de entradas 

Las entradas para el segundo show de Rush en Chile estarán disponibles en Ticketmaster a partir del lunes 27 de abril a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador. 

En tanto, la venta general inciará el miércoles 29 de abril a las 11:01 horas, a través del mismo sistema. 

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