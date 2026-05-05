La banda Jamiroquai prepara su regreso a Chile para volver a arrasar con todo su funk, pues su próxima gira sudamericana considera un concierto en suelo chileno.

El retorno del grupo liderado por Jay Kay será en septiembre de este 2026, según lo adelantado por Culto, con un show a realizarse en el Claro Arena, ubicado en la comuna de Las Condes.

La fecha tentativa es el martes 15 de septiembre, pocos días después de que los intérpretes de "Virtual insanity" y "Cosmic girl" se presenten en el gigantesco festival brasileño Rock in Rio el 11 de septiembre.

Se espera la oficialización del show de Jamiroquai para esta semana, marcando el regreso de los británicos a Chile luego de ocho años tras su paso por el Festival de Viña de 2018.

Aquella presentación es recordada especialmente por las críticas a la dirección de Alex Hernández, quien puso su atención en el público y dejó de lado el espectáculo. Incluso, la producción que acompañó a la banda calificó de "pobre" esa transmisión televisada.

En paralelo, el citado medio también adelantó que otros nombres que preparan shows en Chile son Pearl Jam, Bon Jovi, Metallica, Coldplay y U2, con presentaciones que se barajan para este año y el 2027.