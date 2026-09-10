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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Jere Klein anuncia especial concierto "El llamado" en el Santander Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El show fue confirmado junto a Sergio Lagos, quien recordó su épico paso por el Festival de Viña del Mar.

Jere Klein anuncia especial concierto
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El controvertido cantante de música urbana Jere Klein anunció un especial concierto en el Santander Arena con el que pretende "un paso en el crecimiento internacional de su música", según un comunicado.

Titulado como "El llamado", el espectáculo será especialmente para la ocasión y contará con artistas invitados que serán confirmados en las próximas semanas.

El show fue anunciado en un video junto al periodista Sergio Lagos, quien en el clip recuerda su épica presentación a Daddy Yankee en Viña 2006 y realiza algo similar por Jere Klein, quien a fines de 2025 enfrentó a la justicia por cargos de microtráfico de drogas.

"Quiero que mi fanaticada sienta que vio algo que solo pasó esa noche. Este show recorre desde mis primeras canciones hasta lo que estamos construyendo hoy", adelantó el músico urbano.

El show de Jere Klein en Santander Arena se realizará el próximo 11 de diciembre. Las entradas ya se encuentran disponibles en Puntoticket.

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