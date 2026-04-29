Karol G confirma tres conciertos en Chile: Entradas ya están a la venta

Actualización: La cantante Karol G sumó una tercera fecha para el 30 de enero de 2027 en el Estadio Nacional. Las entradas ya están a la venta.

Tras agotar todas las entradas para su primer show, la cantante Karol G anunció una segunda presentación en Chile en el marco de su "Viajando por el mundo Tropitour".

Esta segunda presentación quedó agendada para el día 29 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, mientras que la primera se hará un día antes en el mismo recinto.

Las entradas para este nuevo show ya se encuentran disponibles en sistema Puntoticket con precios que parten en los $69.000.

En su última visita a Chile, en el marco de la promoción de su disco "Mañana será más bonito", Karol G agotó tres presentaciones en el Estadio Nacional.