Karol G rompe su propia marca y suma cuarto concierto en el Estadio Nacional

La cantante Karol G batió su propio récord y sumó un cuarto concierto en el Estadio Nacional para su próxima visita a Chile.

La colombiana retornará al país de la mano de su "Viajando por el mundo Tropitour" superando los tres shows que ofreció en el mismo recinto en 2023.

Además, con este cuarto show consecutivo, iguala el récord impuesto por la banda Coldplay en 2022 como el artista con más presentaciones consecutivas en el Estadio Nacional.

Cuarta fecha de Karol G en Chile

El cuarto concierto de Karol G en Chile quedó agendado para el 31 de enero de 2027. El show se suma a los ya agotadas fechas del 28, 29 y 30 de enero.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Puntoticket.