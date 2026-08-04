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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

La Oreja de Van Gogh confirma nueva fecha en Chile: Venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Con un primer show totalmente sold out, el esperado retorno del grupo español suma una nueva cita.

La Oreja de Van Gogh confirma nueva fecha en Chile: Venta de entradas
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La Oreja de Van Gogh confirmó una segunda presentación en Chile con su gira "Tantas Cosas que Contar Tour". 

Tras agotar todas las localidades disponibles para el 26 de marzo en el Movistar Arena, la banda abrió una nueva fecha para el 27 de marzo en el mismo recinto. 

Esta gira marca un hito histórico para la agrupación española, al significar el esperado reencuentro sobre los escenarios con Amaia Montero tras 18 años desde su salida.

Venta de entradas 

Las entradas para La Oreja de Van Gogh ya se encuentran disponibles a través de Puntoticket, con preventa exclusiva para los clientes del banco auspiciador. 

En tanto, la venta general iniciará el jueves 6 de agosto a las 15:00 horas mediante el mismo sistema, o una vez agotada la preventa. 

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