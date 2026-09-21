León Gieco anuncia íntima gira por Chile: Ciudades, fechas y entradas

El cantautor argentino León Gieco anunció su regreso a Chile con una íntima gira que contempla shows en tres ciudades.

Gieco volverá al país tras su exitoso paso por el pasado Festival REC para ofrecer conciertos en Santiago, Viña del Mar y Concepción.

En esta ocasión el artista vendrá acompañado únicamente de su hija, la pianista Joana Gieco, y el virtuoso guitarrista Alejo León.

El itinerario de León Gieco en Chile contempla un concierto en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago el 10 de noviembre; un show en el Teatro Municipal de Viña del Mar el 13 de noviembre y una última actuación en el Teatro Universidad de Concepción el 15 de noviembre.

Las entradas para todos estos conciertos se encuentran disponibles en sistema Ticketmaster.